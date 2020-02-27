Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции. Об этом рассказал глава грузинского МИД Давид Залкалиани, передает РИА Новости.

Решение о переносе мероприятия в Страсбург было принято после встречи Залкалиани с руководством СЕ. По словам министра, все действовали согласно правилам организации и с учетом интересов Грузии. «Ни одна сила не должна иметь возможность внести дестабилизацию в стране и использовать этот вопрос по разным политическим интересам», — заявил он.

Грузинский министр также выразил сожаление по поводу того, что его страна не сможет принять саммит.

Ранее грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения саммита в Тбилиси, если в нем примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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