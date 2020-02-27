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Десятилетняя девочка сломала позвоночник в российской школе

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Ученица одной из школ Омска упала на территории учебного заведения и сломала позвоночник. Ее госпитализировали, сообщает Om1.ru.

Инцидент произошел 20 февраля. По информации портала, 10-летняя девочка получила травму от падения с высоты собственного роста. Врачи диагностировали у нее закрытый компрессионный перелом трех позвонков и растяжение связок грудного отдела позвоночника.

В региональном Минздраве от комментариев отказались, сославшись на необходимость получить соответствующее согласие от родителей.

Издание намекает, что ребенок мог получить травму во время опасной игры под названием «Вызов прыжка», которая набирает популярность среди школьников. Во время нее три человека по очереди прыгают, и стоящего посередине сбивают с ног. В результате он падает на пол, часто спиной назад, и может получить сотрясение мозга и перелом позвоночника.

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