Кремль опроверг данные о встрече Путина и Эрдогана в Стамбуле 5 марта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данные о встрече президентов России и Турции Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 5 марта. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 февраля.

Песков заметил, что пока в графике российского лидера такой встречи нет.

По его словам, стороны продолжают общение на экспертном и рабочем уровнях по ситуации в сирийском Идлибе.

23 февраля Песков, комментируя идею Эрдогана о саммите по Сирии, указал на заинтересованность Путина во встрече в таком формате. Турецкий лидер предлагал провести встречу с лидерами России, Франции и Германии 5 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Как сообщалось, главы двух государств договорились активизировать межведомственные консультации по Идлибу, чтобы достичь снижения напряженности в регионе.

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