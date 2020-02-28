Россельхозбанк проведет агрохакатон с лучшими IT-специалистами

Россельхозбанк (РСХБ) 4 и 5 апреля проведет в Москве масштабное мероприятие AgroCode, центральным событием которого станет уникальный хакатон Agro Hack на лучшую адаптацию IT-решений для агросектора. Мероприятие проводится в ходе создания фермерской экосистемы РСХБ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

На event-площадке Main Stage пройдут конкурс идей в сфере агротехнологий AgroIdea и конференция FutureTech Conference. В трех мероприятиях ожидается участие 500 профессионалов со всей России. Призовой фонд Россельхозбанка составит 1 350 000 рублей. За 30 часов цифрового марафона Agro Hack разработчикам необходимо будет решить восемь заданий. В качестве поставщиков базовых решений, которые будут дорабатываться участниками хакатона, по приглашению РСХБ выступили ведущие российские и иностранные IT-компании.

«Любому IT-специалисту нашей страны предоставляется возможность вписать свое имя в историю цифровой революции АПК. Сельское хозяйство — это основа всего, обеспечивающая нас продуктами питания. Наша задача, как опорного банка агропромышленного комплекса, помочь одной из наиболее значимых отраслей реального сектора экономики выйти на новый уровень технологического развития. Инвестиции в сельское хозяйство в последнее время одно из приоритетных направлений мировых технологических лидеров: Tencent, Alibaba, Google, — комментирует директор центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова. — Мы хотим привлечь интерес отечественных IT-специалистов к этому важному направлению. Хакатон позволит представителям цифрового сообщества собственноручно заняться формированием этой ниши. Мы ждем мощнейшего мозгового штурма, который выльется в конкретные, адаптированные под нужды фермеров цифровые продукты».

По словам Елены Батуровой круг задач широк, и лучшие решения будут интегрированы в экосистему Россельхозбанка, которая начнет действовать уже летом. И у каждого есть шанс стать частью этой платформы в рамках хакатона. Участникам хакатона предстоит найти прикладное цифровое решение для повседневных задач фермеров, тем самым сэкономив их время и ресурсы.

В список заданий входят: обучение нейросети умению ставить диагноз пораженному болезнью растению по фотографии и подбирать оптимальный способ лечения, обучение группы дронов грамотному опрыскиванию сельхозугодий и избеганию столкновений, разработка дневника здоровья телят, сбор и визуализация данных о росте растения, создание системы рекомендации оптимального размещения культур на полях.

Кроме того, участники мероприятия должны будут выбрать оптимального добросовестного поставщика удобрений, а также лучшую агростратегию по многомерной базе данных. Также необходимо буде разработать оптимальный алгоритм сшивки фотографий сельхозугодий, сделанных дронами-наблюдателями. Фермерам необходимо знать состояние сельхозугодий: степень созревания урожая, заболевания растений, необходимость мелиоративных мер. Командам предстоит разработать оптимальный алгоритм сшивки фотографий сельхозугодий для подготовки общего плана полей хозяйства и максимального упрощения работы агронома.

Подать заявку на участие можно до 24 марта 2020 года на сайте проекта.

Задачи подготовлены совместно с партнерами: Connectome, Accenture, ИнтТерра, Digital Agro, Центр интеллектуального цифрового сельского хозяйства ИПУ РАН, Агросигнал.

