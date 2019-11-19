«Россельхозбанк» опубликовал промежуточную возможность по МСФО

Чистая прибыль «Россельхозбанка» по итогам 9 месяцев 2019 года составила 4,3 миллиарда рублей по сравнению с убытком в размере 9,6 миллиарда рублей годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованной банком промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2019 года.

Чистый комиссионный доход группы за 9 месяцев 2019 года составил 15,9 миллиарда рублей. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило за 9 месяцев 2019 года 51,9 процента.

Чистый процентный доход несущественно сократился (-1,1 процента) по сравнению с результатом за 9 месяцев прошлого года до 54,4 миллиарда рублей, что связано c ростом стоимости процентных пассивов в первом полугодии текущего года в условиях сложившейся рыночной конъюнктуры.

В целом результаты деятельности группы за 9 месяцев 2019 года демонстрируют положительную динамику — рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном бизнесе, расширение объемов привлеченных ресурсов от основных клиентских сегментов, наращивание собственных средств и чистой прибыли. Улучшению ключевых показателей способствовало в том числе поступательное развитие операций группы в третьем квартале 2019 года.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 6,9 процента (+157,4 миллиарда рублей) и составил 2,448 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2018 года на 7,1 процента (+131,7 миллиарда рублей) и составил 1,988 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за 9 месяцев 2019 года на 5,9 процента (+25,7 миллиарда рублей) до 459,9 миллиарда рублей.

Размер активов группы на конец отчетного периода составил 3,091 триллиона рублей. За третий квартал 2019 года активы увеличились на 3,7 процента (+109,5 миллиарда рублей).

За 9 месяцев 2019 года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 13 миллиардов рублей (+0,5 процента) и составили 2,434 триллиона рублей. По итогам третьего квартала средства юридических лиц увеличились на 5,4 процента (+66,2 миллиарда рублей). Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 101,9 миллиарда рублей (+9,8 процента) до 1,137 триллиона рублей. При этом остатки на текущих и расчетных счетах клиентов группы увеличились за отчетный период на 20,5 процента до 340,6 миллиарда рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла на конец третьего квартала 2019 года до 83,4 процента по сравнению с 81,7 процента на конец 2018 года. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 сентября 2019 года составило 100,6 процента.

На 30 сентября 2019 года капитал группы (по балансу) составил 172,8 миллиарда рублей против 151,7 миллиарда рублей на конец 2018 года, увеличившись на 13,9 процента. В течение 9 месяцев 2019 года показатель достаточности капитала Н1.0 поддерживался на комфортном уровне и составил 15,02 процента по состоянию на 1 октября.

«По итогам третьего квартала 2019 года РСХБ показал положительную динамику по основным показателям деятельности. Во многом это результат планомерной системной работы команды группы в течение последних лет, — отметил первый заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Кирилл Левин. — Но главным результатом для РСХБ остается рост сельхозпроизводства и увеличение товарной массы. А с прошлого года еще и растущий объем экспорта аграрной продукции. Мы гордимся тем, что наша работа способствует повышению доходности и финансовой устойчивости АПК страны». Он также отметил, что группа планирует наращивание долгосрочных вложений в отрасль, расширение продуктовой линейки, поддержка сельхозпроизводителей, деятельность которых ориентирована на экспортные поставки.

