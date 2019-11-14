Россельхозбанк принял участие в проведении Всемирного дня качества в России

Россельхозбанк принял участие в праздновании Всемирного дня качества, проводимого автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество). Об этом говорится в сообщении банка. Инициировала учреждение такого дня, который отмечают во многих странах во второй четверг ноября, Европейская организация качества при поддержке Организации Объединенных Наций.

В честь Всемирного дня качества в отделениях РСХБ открылись точки с продукцией фермеров, которые принимали участие в фестивале «СВОЕ». За три года проведения банком мероприятия в разных городах возможность заявить таким образом о себе получили 1000 фермерских хозяйств, представив достижения своего труда на суд полумиллиона посетителей. В 2019 году к проведению фестиваля присоединилось и Роскачество.

«Миссия Россельхозбанка — быть рядом с фермерами и делать так, чтобы их труд, качественный труд, оценивался по достоинству. Роскачество — это организация, ценности которой Россельхозбанк всецело разделяет, поскольку конечная цель нашей деятельности одна, и она состоит в обеспечении потребителя высококачественными отечественными продуктами и услугами. РСХБ постоянно совершенствует и внедряет технологии и банковские инструменты, чтобы помочь клиентам выстроить эффективные бизнес-процессы, улучшить качество производимой продукции и повысить уровень жизни», — отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Социальная значимость Дня качества и приуроченных к нему мероприятий определяется необходимостью повышения уровня грамотности населения в области качества и безопасности продукции. В рамках Дня качества Россельхозбанк проводит профессиональные консультации, которые способствуют повышению уровня финансовой грамотности населения.

«Мы высоко ценим системный подход и вклад Россельхозбанка в обеспечение широкого выбора качественных продуктов питания на российском рынке. В этом году на пяти фестивалях «СВОЕ» работали мобильные лаборатории Роскачества. Результаты исследований подтвердили, что поставляемая российскими фермерами сельхозпродукция соответствует всем нормам и требованиям. Очень важно, что она выращена и переработана с заботой о клиентах, ведь едим ее не только мы, но и наши дети», — прокомментировал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Россельхозбанк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.