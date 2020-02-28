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Автор «Секретов Лос-Анджелеса» назвал «Преступление и наказание» русским дерьмом

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Джеймс Эллрой
Джеймс Эллрой

Американский писатель, автор детективов Джеймс Эллрой назвал роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского русским дерьмом. Интервью с литератором опубликовано в испанской газете El País.

Отвечая на вопрос, какую книгу Эллрой хотел бы прочитать, но все еще не сделал этого по какой-либо причине, автор назвал работу Достоевского. «Я каждый раз начинаю, а затем думаю: "О нет, дядя, я не могу читать это русское дерьмо, это не для меня"», — со смехом признался писатель.

71-летний Джеймс Эллрой наиболее известен по детективному циклу «Лос-Анджелесский квартет». Он написал такие романы, как «Секреты Лос-Анджелеса» (в 1997-м был экранизирован с Гаем Пирсом, Расселом Кроу и Кевином Спейси в главных ролях), «Черная орхидея» (экранизирован в 2006-м), «Белый джаз» и «Американский таблоид».

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