Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

В Московском государственном университете (МГУ) до конца года будет создан Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем. Возглавит новую структуру глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным издания, Тихонова при этом сохранит должность главы «Иннопрактики».

О создании института, который займется исследованиями в сфере искусственного интеллекта, в 2019 году заявлял гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Источники газеты «Ведомости» сообщили, что речь идет именно об этой структуре.

В декабре 2019 года Владимир Путин позитивно оценил деятельность компаний «Иннопрактика» и «Номеко» в ходе большой пресс-конференции. По его словам, смысл создания структуры заключался в том, чтобы соединить «то, что мы можем генерировать сами и то, что требуется нашим предприятиям при определенных закупках» и таким образом помочь талантливым людям, которые готовы предложить свои инновации, наладить сотрудничество с бизнесом, которому могут быть полезны их наработки.

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