Путина спросили о дочерях

Президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции задали вопрос о том, когда он публично признает, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которых в СМИ называют его дочерьми, являются его детьми. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24» в YouTube.

Глава государства проигнорировал этот вопрос, а в ответе на вопрос о деятельности связанных с данными персонами компаний не стал упоминать их имена или фамилии, использовав лишь слово «женщина».

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«Вы упомянули одну женщину, вторую, упомянули их личные доли, объем этого бизнеса. Вы обозначили факт, этого недостаточно. Вы поковыряйтесь и поймете, что там за бизнес, кому там что принадлежит, кому кто помогает», — сказал Путин.

Также он подробно описал цели и задачи компаний, в которых работают Тихонова и Воронцова. Свой ответ Путин завершил словами «дай им бог успехов».

Официально известно, что у Путина есть две дочери, однако он никогда публично не раскрывал их личности. По словам главы государства, его дети занимаются наукой и «не лезут в политику». Также президент говорил, что у него есть двое внуков.

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