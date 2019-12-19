Путина спросили о дочерях

Президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции задали вопрос о том, когда он публично признает, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которых в СМИ называют его дочерьми, являются его детьми. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24» в YouTube.
Глава государства проигнорировал этот вопрос, а в ответе на вопрос о деятельности связанных с данными персонами компаний не стал упоминать их имена или фамилии, использовав лишь слово «женщина».
«Вы упомянули одну женщину, вторую, упомянули их личные доли, объем этого бизнеса. Вы обозначили факт, этого недостаточно. Вы поковыряйтесь и поймете, что там за бизнес, кому там что принадлежит, кому кто помогает», — сказал Путин.
Также он подробно описал цели и задачи компаний, в которых работают Тихонова и Воронцова. Свой ответ Путин завершил словами «дай им бог успехов».
Официально известно, что у Путина есть две дочери, однако он никогда публично не раскрывал их личности. По словам главы государства, его дети занимаются наукой и «не лезут в политику». Также президент говорил, что у него есть двое внуков.