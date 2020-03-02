Олимпиада «Я — профессионал» объединила более 2500 российских студентов

Олимпиада «Я — профессионал» — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей» — объединила более 2500 человек. Именно такое число российских студентов посетило 18 профильных и междисциплинарных зимних школ, сообщается на сайте организаторов.

Школы проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Томске и Тюмени. В общей сложности заявки на участие подали более 8000 заявок. По результатам отбора на каждую школу приглашали в среднем от 100 до 200 участников.

По словам руководителя олимпиады Валерии Касамары, зимние школы становятся точкой притяжения для всех российских студентов. «Работа в рамках школ всегда кипит – студенты задают много вопросов, не стесняются спорить и приводить свои примеры», — отметил в свою очередь заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Перед участниками выступали такие эксперты, как глава Сбербанка Герман Греф, первый заместитель президента — председателя правления банка «ВТБ» Юрий Соловьев, директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, руководитель платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректоры российских вузов и другие специалисты.

Победители состязаний будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!