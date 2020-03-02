Бывшая крупнейшая сеть магазинов в России закроется

Компания «Красный куб», бывшая крупнейшая в России сеть магазинов подарков, в ближайшее время закроется. Компания уже уведомила партнеров о таком решении и освобождает помещения в Москве и регионах, пишет «Коммерсантъ».

Сеть основана в 1996 году. В 2007-м она насчитывала 200 точек по всей России, сегодня у нее осталось только 16 магазинов. В письме партнерам руководство «Красного куба» отмечает, что больше не может кредитовать их и работать по авансовой системе.

Также компания попросила своих франчайзи оплатить задолженность и пени, что может стать причиной для конфликта. Как утверждает источник издания, как минимум один партнер собирается доказывать необоснованность суммы в суде. Также он готов обвинить компанию в том, что она ввела его в заблуждение по поводу своих планов.

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Эксперты называют несколько факторов, из-за которых у «Красного куба» начались проблемы. Компания десять лет не обновляла ассортимент и не выдержала конкуренцию с онлайн-площадками. Кроме того, россияне все чаще дарят друг другу не сувениры, а гаджеты или товары для дома, что не укладывается в концепцию магазина подарков.

Ранее саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) объявило о прекращении выпуска холодильников «Саратов», который долгие годы были главным продуктом компании.

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