Бывшая крупнейшая сеть магазинов России опровергла масштабное закрытие

Бывшая крупнейшая сеть магазинов подарков в России «Красный куб» опровергла информацию о закрытии всех фирменных магазинов. Компания закрывает франчайзинговую сеть, но эффективная часть корпоративной сети продолжит работу, указывает «Интерфакс».

Также в «Красном кубе» добавили, что планируется увеличить онлайн-продажи. Комментируя закрытие франчайзинговой части, в фирме указали, что это связано с тем, что некоторые партнеры не выполняли свои финансовые обязательства, из-за чего с ними прекратили сотрудничество.

Информация о закрытии сети появилась в понедельник, 2 марта. «Коммерсантъ» писал, что компания уже уведомила партнеров о таком решении и освобождает помещения в Москве и регионах. По мнению экспертов, фирма не выдержала конкуренции, поскольку долгие годы не обновляла ассортимент.

Сеть магазинов подарков основана в 1996 году. В 2007-м она насчитывала 200 точек по всей России, сегодня у нее осталось только 16 магазинов.

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