В Германии призвали ввести санкции против России из-за Сирии

В отношении России стоит ввести санкции из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом глава комитета бундестага по международной политике Норберт Реттген заявил в эфире N-TV.

По его словам, Россия — один из самых важных игроков в Сирии, в то время как Европа реагирует на ситуацию только тогда, когда в стране происходит что-то действительно серьезное. «Мы явно должны оказать давление, политическое, экономическое давление на Россию», — сказал Реттген, претендующий на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии.

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Он также отметил, что дружеские призывы со стороны глав МИД европейских стран по ситуации в Сирии «совершенно бесполезны», передает РИА Новости. Москве необходимо дать понять, что на нее окажут давление, если она не прекратит войну в Идлибе и не сядет за стол переговоров, добавил политик.

Ранее 2 марта сообщалось, что подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в провинции Идлиб.

1 марта министр обороны Германии и глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Евросоюз и США совместно усилить давление на президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада из-за ситуации в Сирии.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, особо обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит». Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.

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