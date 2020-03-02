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Участника Public Enemy уволили после отказа поддержать Берни Сандерса

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Flavor Flav
Flavor Flav

Участника известного хип-хоп-коллектива Public Enemy уволили после отказа поддержать сенатора Берни Сандерса, борющегося за право стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Отмечается, что рэпера Flavor Flav исключили из коллектива через несколько дней после того, как другой участник Chuck D вместе с проектом Public Enemy Radio устроил бесплатное выступление на встрече избирателей Сандерса. В связи с этим адвокат Flavor Flav Мэтью Фридман отправил политику письмо, в котором заявил о нарушении правил использования образа артиста. Он также уточнил, что его клиент не выражал поддержку никому из политических кандидатов.

После этого Chuck D обвинил коллегу, с которым сотрудничал более 35 лет, в нежелании делать благие дела. «Flavor не против танцевать за деньги, но исчезает, когда вопрос касается работы на общее благо», — заявил он. Артист добавил, что дает Flavor Flav год, чтобы тот успел «привести себя в порядок».

Адвокат Chuck D подчеркнул, что с юридический точки зрения его клиент имеет полное право выступать от лица группы, так как ему принадлежит торговая марка Public Enemy. Рэпер, в свою очередь, признался, что решение об увольнении коллеги было принято не только из-за ситуации с концертом в поддержку Сандерса.

Американская хип-хоп-группа Public Enemy была образована в 1987 году. Их дискография насчитывает 14 студийных альбомов, а в текстах часто затрагивается такие темы, как политика, критика СМИ и проблемы афроамериканцев.

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