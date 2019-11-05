Группа Prophets of Rage распалась в угоду воссоединения Rage Against The Machine

Американская супергруппа Prophets of Rage объявила о распаде из-за воссоединения коллектива Rage Against The Machine. Об этом в соцсетях заявили музыканты B-Real и Chuck D.
Рэпер B-Real из группы Cypress Hill поблагодарил фанатов в Instagram. «Выступать вместе с Чаком и Томом [Морелло] для меня по меньшей мере было невероятно», — написал он.
Хип-хоп-исполнитель Chuck D из коллектива Public Enemy заявил в Twitter, что супергруппа, просуществовавшая тысячу дней, «придерживала место» для возвращения Зака де ла Рочи, фронтмена Rage Against The Machine.
1 ноября в Instagram-аккаунте Rage Against The Machine появилась фотография протестной акции в Чили. В посте перечислялись города, в которых группа планирует выступить в 2020 году.
Prophets of Rage, состоявшая из рэперов B-Real и Chuck D, гитариста Rage Against The Machine Тома Морелло, басиста группы Тима Коммерфорда и барабанщика Брэда Уилка, а также исполнителя DJ Lord, была сформирована в 2016 году.
Rage Against The Machine появилась в 1991 году, после чего распалась в 2000-м и вновь собралась в 2007-м, просуществовав четыре года. Это второе воссоединение рок-группы.