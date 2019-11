Группа Prophets of Rage распалась в угоду воссоединения Rage Against The Machine

Американская супергруппа Prophets of Rage объявила о распаде из-за воссоединения коллектива Rage Against The Machine. Об этом в соцсетях заявили музыканты B-Real и Chuck D.

Рэпер B-Real из группы Cypress Hill поблагодарил фанатов в Instagram. «Выступать вместе с Чаком и Томом [Морелло] для меня по меньшей мере было невероятно», — написал он.

Хип-хоп-исполнитель Chuck D из коллектива Public Enemy заявил в Twitter, что супергруппа, просуществовавшая тысячу дней, «придерживала место» для возвращения Зака де ла Рочи, фронтмена Rage Against The Machine.

... El Paso, TX March 26, 2020 Las Cruces, NM March 28, 2020 Phoenix, AZ March 30, 2020 Indio, CA April 10, 2020 Indio, CA April 17, 2020 📷 Susana Hidalgo Фото опубликовано @rageagainstthemachine

1 ноября в Instagram-аккаунте Rage Against The Machine появилась фотография протестной акции в Чили. В посте перечислялись города, в которых группа планирует выступить в 2020 году.

Prophets of Rage, состоявшая из рэперов B-Real и Chuck D, гитариста Rage Against The Machine Тома Морелло, басиста группы Тима Коммерфорда и барабанщика Брэда Уилка, а также исполнителя DJ Lord, была сформирована в 2016 году.

Rage Against The Machine появилась в 1991 году, после чего распалась в 2000-м и вновь собралась в 2007-м, просуществовав четыре года. Это второе воссоединение рок-группы.

