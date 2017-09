Prophets of Rage выпустили клип с армией зигующих Трампов

Американская супергруппа Prophets of Rage выпустила клип на песню Hail to the Chief («Славься, лидер»), в котором президент США Дональд Трамп предстает в образе Адольфа Гитлера. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

«Все славьте лидера,

который пришел во имя воров,

чтобы прекратить перемирие», — поется в припеве композиции.

Prophets of Rage — супергруппа, состоящая из участников таких коллективов, как Rage Against the Machine, Public Enemy и Cypress Hill. Композиция Hail to the Chief вошла в дебютный альбом музыкантов, релиз которого состоялся 15 сентября.

Hail to the Chief — официальный гимн президента США, который исполняется при появлении главы государства на публичных выступлениях, митингах и торжественных церемониях.