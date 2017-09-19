Linkin Park выпустили клип в память о Честере Беннингтоне

Рок-группа Linkin Park выпустила музыкальный ролик на песню One More Light в память о скончавшемся лидере коллектива Честере Беннингтоне. Клип опубликован на YouTube-канале музыкантов.

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В музыкальном видео присутствуют кадры с концертов и репетиций Linkin Park. Трек One More Light вошел в одноименный альбом рокеров, релиз которого состоялся в мае.

Ранее в сентябре вдова Беннингтона опубликовала видео, сделанное за 36 часов до самоубийства музыканта. В ролике показано, как певец ест конфеты со своей семьей. Беннингтон был найден мертвым в своем доме 20 июля. Медэкспертиза подтвердила, что 41-летний исполнитель покончил с собой.