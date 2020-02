Барабанщика Slade уволили по электронной почте после 57 лет сотрудничества

Барабанщика британской глэм-рок-группы Slade Дона Пауэлла уволили по электронной почте после 57 лет сотрудничества. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте, посвященном музыканту.

В публикации уточняется, что гитарист коллектива Дэйв Хилл отправил коллеге письмо, в котором сообщил, что «после совместной работы и дружбы с 1963 года в его услугах больше не нуждаются». После этой новости барабанщик решил объединиться с другим бывшим участником Крейгом Фенни и основать свою группу Don Powell's Slade.

Хилл в Facebook-аккаунте группы Slade опроверг слова Пауэлла, пояснив, что прекращение сотрудничества не было внезапным. Он пожелал бывшему коллеге больших успехов.

Группа Slade была образована бывшими участниками коллективов The Vendors и Steve Brett & The Mavericks Нодди Холдером, Джимом Ли, Дейвом Хиллом и Доном Пауэлом. В период с 1971 по 1976 годы музыканты выпустили 17 синглов, вошедших в топ-20 британского хит-парада. Они стали первыми, кому удалось приблизиться к рекорду The Beatles, выпустивших 22 хита подряд.

