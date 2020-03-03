В колонии с полковником-миллиардером Захарченко заключенные устроили погром

В мордовской исправительной колонии №5, где отбывает наказание бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, заключенные устроили погром. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Установлено, что в ночь с 13 на 14 февраля 2020 года в отряде строгих условий содержания (СУС) группа из пяти человек сломала прикроватные тумбочки, подожгла матрасы, разбила плафоны ночного и дневного освещения, а в санузле — унитазы и раковины. Также заключенные вывели из строя камеры видеонаблюдения.

Видео из материалов уголовного дела

Дежурная смена сотрудников ИК оперативно восстановила порядок в отряде и ликвидировала возгорание. По записям с камер видеонаблюдения были установлены все участники беспорядков и личность организатора.

Им оказался Ибрагим Баканиев, осужденный за бандитизм и убийство сотрудника правоохранительных органов, в прошлом — участник одной из ОПГ, действовавшей на территории Чечни. После убийства полицейского он сбежал из России и в апреле 2013 года был задержан в Белоруссии при попытке нелегально перейти госграницу с Польшей.

Остальные участники погрома — тоже злостные нарушители порядка, неоднократно привлекавшиеся к ответственности. Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба от беспорядков превысила 50 тысяч рублей.

По словам источника «Ленты.ру», в материалах уголовного дела также имеется видеозапись, опубликованная в интернете, в которой Баканиев заявляет, что руководство ИК-5 подвергало его пыткам и унижениям по национальному признаку. «В настоящее время по этим фактам проведена проверка, в том числе проверены записи видеорегистраторов указанных осужденным сотрудников колонии. Ни один из них подтверждения не нашел», — заявил собеседник издания.

Захарченко в отряде строгих условий содержания во время беспорядков не было.

В пресс-службе управления ФСИН по Мордовии от комментариев воздержались.

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