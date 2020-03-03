Воробьев рассказал о переселении граждан из аварийного жилья

Около трех тысяч жителей Подмосковья планируют переселить из аварийных домов в течение года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства. Его цитирует РИАМО во вторник, 3 марта.

«Аварийное жилье — важная, приоритетная тема. Порядка трех тысяч человек должны получить новое жилье в 16 городских округах», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что соответствующая программа требует серьезного участия со стороны глав муниципалитетов.

В прошлом году область вошла в число семи регионов России, которым удалось досрочно выполнить план по расселению аварийного жилого фонда.

Всего в 2019-м расселили 400 человек с 5,73 тысячи квадратных метров.

По указу президента РФ Владимира Путина до 2024 года из аварийного жилья необходимо переселить 530 тысяч граждан. Площадь аварийного жилого фонда в стране составляет 9,55 миллиона квадратных метров.