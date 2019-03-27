Более миллиарда рублей выделили Подмосковью на расселение аварийного жилья

Правительство распределило между регионами средства на расселение аварийного жилья в 2019–2021 годах, Подмосковью выделили более одного миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 27 марта.

«Программа рассчитана до 2024 года. (...) Для 530 тысяч человек планируют построить девять миллионов квадратных метров жилья», — говорится в сообщении.

Как уточнил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, в регионе за три года необходимо расселить более трех тысяч человек.

В текущем году, по его словам, новое жилье получат более 200 человек, в следующем новоселье предстоит отметить более 1,4 тысячи человек, столько же людей переселят в 2021 году.

В октябре прошлого года Тагиев сообщил, что в 2019 году по программе расселения аварийного жилья планируется построить более 30 домов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об усилении контроля в строительной сфере. Он подчеркнул, что вопросу расселения граждан из аварийного жилого фонда уделяется пристальное внимание.