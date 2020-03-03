На российских банкиров объявили «охоту»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о наборе инвесторов для «охоты» за активами бывших владельцев разорившихся банков. Соответствующее объявление опубликовано на сайте агентства.

«Общая сумма требований к контролировавшим ликвидируемые финансовые организации лицам, в отношении которых предполагается привлекать инвесторов, в настоящее время составляет 95,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

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Потенциальным инвесторам предоставят информацию о бывших собственниках банков, которые в настоящее время проходят процедуру ликвидации. Все они привлечены судом к гражданско-правовой ответственности.

При отборе компаний-инвесторов будут учитываться их деловая репутация, подтвержденные источники финансирования, предполагаемая сумма расходов. Помимо этого, претендент должен быть зарегистрирован в России и не быть аффилированным с ликвидируемым банком или его бывшим владельцем.

«Сезоном охоты» на бывших банкиров назвал процедуру розыска их активов замглавы АСВ Андрей Мельников. Найденными активами планируется расплачиваться с кредиторами разорившихся кредитных организаций. По словам Мельникова, вознаграждением для «охотников» станет процент от стоимости разыскиваемого имущества.

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