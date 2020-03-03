В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.
По версии следствия, 2 марта в ходе распития спиртных напитков в квартире жилого дома на Нижегородской улице в компании произошел конфликт. Двое участников застолья избили третьего и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
«Подозреваемые изнасиловали приятеля бутылкой и бросили умирать», — пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Им вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть, и насильственные действия сексуального характера.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу.