Порошенко объяснил визит сына на концерт Face проукраинской позицией рэпера

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальный инцидент, связанный с визитом его сына Михаила на концерт российского рэпера Face (Иван Дремин) в Лондоне. Видеозапись общения политика с журналистами опубликована на YouTube украинской службы «Радио Свобода».

Он объяснил это проукраинской позицией исполнителя, который, по мнению Порошенко, выступает «против власти [российского президента Владимира] Путина и оккупации Крыма».

«Ну как вам не стыдно, ну что я должен это комментировать? Я на этот концерт не пошел бы. Но если сын считает, что какой-то рокер (я его не знаю) поддерживает российскую оппозицию... Он, что, маленький мальчик, чтобы у меня разрешение просить? Вы из-за этого не на Украину работаете», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что молодой человек, похожий на сына Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face. На опубликованных кадрах видно, как молодой человек поднимается на сцену, в этот момент Face произносит фразу «русские в Лондоне» и дает микрофон молодому человеку. Оба начинают танцевать под музыку.

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