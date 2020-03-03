Телеведущий уволился после 20 лет работы и покинул студию в прямом эфире

MSNBC / YouTube

Американский телеведущий канала MSNBC Крис Мэтьюс (Chris Matthews) объявил об увольнении в эфире передачи Hardball, которую вел более 20 лет. Как сообщает CBS News, такое решение журналист принял из-за упреков в сексизме от коллег женского пола.

74-летний Мэтьюс сообщил об уходе с канала и покинул студию. После рекламы его место занял журналист Стив Корнаки (Steve Kornacki). Он не был в курсе планов старшего коллеги и казался заметно взволнованным.

По данным канала, Мэтьюс на выходных встречался с руководством MSNBC, а за три дня до его заявления на сайте журнала GQ была опубликована колонка журналистки Лоры Бэссетт (Laura Bassett) о том, что в 2016 году ведущий отпускал в ее адрес сексистские комментарии в гримерной передачи. «Почему же я еще не влюбился в тебя?» — сказал ей телеведущий. По ее словам, в другой раз ведущий подошел к ней у зеркала, сделал комплимент по поводу красного платья, которое было на ней надето, и спросил: «Собираешься куда-то сегодня вечером?»

Во время заявления об увольнении Мэтьюс признал, что делал комплименты женщинам. «Некоторым мужчинам, включая меня, это казалось нормальным, но мы ошибались. И тогда, и в особенности сейчас. И за те слова, сказанные в прошлом, я прошу прощения», — добавил ведущий.

В декабре 2019 года ведущая американского телесервиса Fox Nation Бритт Макгенри (Britt McHenry) подала в суд на телеканал Fox News и его сотрудников из-за сексуальных домогательств. По словам журналистки, попытки решить ситуацию внутри компании привели лишь к угрозам в ее адрес.

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