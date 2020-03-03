США напомнили об условиях снятия «крымских» санкций с России

США напомнили условия снятия санкций с России, введенных после присоединения Крыма. Об этом рассказал постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, его речь опубликована на сайте Госдепартамента США.

«Мы не откажемся от санкций в отношении России, пока она не покинет Крым (...). Это важные меры, которые позволяют нам отстаивать важные вещи», — подчеркнул он. Гилмор добавил, что Вашингтон не собирается снимать санкции с «восточной части Украины», то есть с самопровозглашенных республик Донбасса.

31 января госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Вашингтон приветствует усилия Киева по установлению мира в Донбассе и призывает Москву ответить тем же. Он подчеркнул, что «крымские санкции» в отношении Москвы будут действовать до тех пор, пока «территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены».

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

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