В США объяснили свои проблемы «вирусом Путина»

Журналист The Washington Post Дэвид Фон Дреле (David Von Drehle) считает, что США охватила лихорадка недоверия из-за действий России и лично российского президента Владимира Путина. По его мнению, причиной проблем является так называемый вирус Путина, поразивший систему американской демократии.

Фон Дреле также называет российского лидера разрушителем, стремящимся уничтожить монополию Запада. За восемь месяцев до президентских выборов в США миллионы американцев уже начали сомневаться в том, будут ли выборы свободными и честными, утверждает автор, объясняя, что такая неуверенность возникла благодаря «вирусу Путина».

Под «вирусом» журналист подразумевает использование социальных сетей и интернет-ботов российским правительством для ослабления Запада. Так Москва стимулирует хаос и усиливает разобщенность в США, пишет Фон Дреле, напоминая, что представители разведки сообщали лидирующему среди демократов кандидату на пост президента США сенатору Берни Сандерсу о поддержке, оказываемой ему российскими ботами.

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В результате действий Москвы, утверждает Фон Дреле, «вирус» теперь распространяется практически бесконтрольно и усиливает вражду между Демократической и Республиканской партиями: демократы видят почти во всем «руку Путина», а республиканцы все чаще называют «охотой на ведьм» тренд выискивать вмешательство России во внутренние дела США.

По мнению Фон Дреле, российский лидер пошел на риск и подготовил сеющую раздор через социальные сети операцию, поскольку он больше всего боится сплоченных Соединенных Штатов, проводящих продемократическую внешнюю политику.

Такая атмосфера взаимной подозрительности, установившаяся в стране из-за «вируса Путина», также подрывает способность Вашингтона влиять на события за рубежом, пишет Фон Дреле. Руководители мировых стран теряют доверие к США, где существует такая разобщенность, резюмировал автор.

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