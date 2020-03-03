Объяснена легитимность положения о русском языке в Конституции

Инициатива президента России Владимира Путина о закреплении в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа» не противоречит реальной ситуации. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Заурбек Хугаев.

«Это закрепление де-юре того, что уже де-факто имеет место», — подчеркнул он.

Соответствующее положение легитимно с разных точек зрения, объяснил эксперт. «Если рассматривать "русский" — как народ, то он составляет, согласно переписи населения 2010 года около 80 процентов населения России. Русский язык не просто язык общения, он — основа единства России», — добавил Хугаев.

«Если же рассматривать"русский" как прилагательное, то это просто определение нашей государственной идентичности, как "советский человек". — продолжил он. — Можно, конечно, использовать слово "россиянин", но как оно будет звучать на иностранных языках? А на языках народов России? Будет ли разница между словом "русский" и "россиянин"? А если нет разницы в других языках, почему она имеет место в русском языке?»

Закрепление соответствующей нормы в Конституции не приведет к притеснению языков других народов России, поскольку параллельно в Основном законе будет прописано языковое и этнокультурное многообразие, напомнил Хугаев. «Фактически, языки народов России не только не притесняются, декларируется полная защита их интересов», — подытожил политолог.

2 марта президент Путин внес поправки в свой законопроект об изменении Конституции, который находится в стадии корректировки перед вторым чтением в Госдуме. Согласно одной из поправок, в Основном законе русский язык будет назван языком «государствообразующего народа». Полностью текст документа пока не публиковался, однако инициатива уже встретила критику, в частности, со стороны мусульман.

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