Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в ОАЭ россиян

Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах держит контакт с заразившимися новым коронавирусом российскими велогонщиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего советника посольства России в Абу-Даби Юрия Видакаса.

По его словам, россиян госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Россиянам предстоит пройти повторный тест, пишет ТАСС. Отмечается, что первичное тестирование было пройдено и остальными членами российской команды. Тесты дали отрицательный результат, однако до разрешения ситуации они останутся в ОАЭ.

Ранее в Абу-Даби были отменены гонки «Тур ОАЭ» из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В общей сложности в мире пневмонией COVID-19 заболели более 92,1 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались, а более 48 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира. В России зафиксированы шесть случаев: двое граждан Китая на территории страны, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, а также россиянин, недавно вернувшийся в Москву из Италии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!