Стали известны результаты анализов россиян с подозрением на коронавирус

Стали известны первые результаты анализов россиян, госпитализированных с подозрением на коронавирус в медицинском центре в московском районе Коммунарка, — они отрицательные. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«У всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные, у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба отрицательная», — сказала она. Ракова добавила, что экипаж самолета, которым летел Беров, а также сотрудники поликлиники, куда он обратился за медицинской помощью, находятся под наблюдением.

Ракова уточнила, что анализы 67 пассажиров, летевших одним рейсом с Давидом Беровым, также отрицательные. Анализы остальных пассажиров находятся в работе. «Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения», — заключила заместитель мэра.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что состояние вернувшегося из Италии Давида Берова, которого назвали «первым россиянином с коронавирусом в Москве», оценивается как удовлетворительное.

Пациентов с симптомами ОРВИ, которые прилетели в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, начали направлять в медицинский центр в московском районе Коммунарка. По словам заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой, центр «полностью готов к приему таких больных».

1 марта стало известно, что Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Беров заявил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

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