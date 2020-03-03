Актриса из «Людей Икс» попозировала голой для модного журнала

Популярная американская актриса и певица Зои Кравиц, которая снялась в киноленте «Люди Икс: Первый класс», сфотографировалась обнаженной для модного журнала The Pop. Снимки исполнительницы появились на официальной Instagram-странице издания.

На одном кадре Кравиц позирует полностью голой с имитирующим бюстгальтер топом в виде знака бесконечности. Ее грудь прикрывают бутоны цветов, за которые актриса держится руками.

На другом снимке знаменитость стоит перед камерой в черных прямых брюках с красным ремнем французского бренда Chanel и жемчужными подтяжками той же марки. При этом обнаженное тело Кравиц украшено боди-артом, изображающим черную жилетку и белую рубашку с галстуком.

Это не первый раз, когда Кравиц участвует в откровенной фотосессии. Так, в январе она представляла новую коллекцию французского модного бренда Yves Saint Laurent. На одном из кадров серии актриса запечатлена в блузке черного цвета из прозрачной ткани, надетой на голое тело и дополненной крупными бисерными нашивками золотистых оттенков.

Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне — снялась в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают» и «Это очень забавная история», а также в сериалах «Большая маленькая ложь» и «Блудливая Калифорния».

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