Рада разрешила иностранным военным участвовать в учениях на Украине

Депутаты Верховной Рады поддержали предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о допуске иностранных военных на территорию страны для участия в учениях в 2020 году. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Соответствующее решение поддержали 289 депутатов. При этом 20 проголосовали против, трое воздержались, а еще 51 член парламента не участвовал в голосовании.

Документ, в частности, предусматривает допуск иностранных военных на Украину для участия в учениях Rapid Trident 2020, Sea Breeze 2020, «Юг-2020», Riverine 2020 и Warrior Watcher 2020. Первые два будут проходить вместе с американскими солдатами, а остальные — с молдавскими, румынскими и британскими войсками соответственно.

Законопроект также регулирует общую численность иностранных солдат, их типы и количество вооружений, сроки пребывания и места дислокации на период проведения учений.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что финансирование расходов, которые связаны с подготовкой и проведением учений с участием Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны и за ее пределами в этом году планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом. Всего планируется потратить 63,8 миллиона гривен (около 2,55 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что НАТО проведет совместные учения с Украиной по защите инфраструктуры в Черноморском регионе в Одессе. В них планируется участие более 200 специалистов. Учения «Нерушимая устойчивость-2020» будут проходить с 5 по 9 октября 2020 года.

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