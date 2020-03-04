Турецкие депутаты подрались из-за Сирии

Депутаты правящей Партии справедливости и развития Турции подрались с представителями оппозиционной партии во время обсуждения действий Анкары в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, конфликт начался после того, как представитель Республиканской народной партии Энгин Озкоч, выйдя на трибуну, назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана бесчестным, подлым и коварным. Он также обвинил главу государства в отправке турецких граждан на войну в Сирию в то время, как дети самого Эрдогана избегают службы.

Уточняется, что во время драки некоторые депутаты упали на пол.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале 2020 года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!