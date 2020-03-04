Турция отомстила за убитых Сирией солдат

Армия Турции отомстила за убитых Сирией солдат. Об этом сообщили источники Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).
Источники центра заявили, что погибли девять солдат сирийской армии. Это произошло во время атаки Анкары на город Саракиб в провинции Идлиб.
Ранее боевики снова попытались отбить у сирийской армии город Саракиб, который имеет стратегически важное значение. Он расположен на пересечении двух шоссе, одно из которых проходит через всю Сирию с севера на юг, а второе ведет к Латакии, где находятся главный морской порт страны и авиабаза Хмеймим.
Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».
Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.