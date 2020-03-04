Асад опроверг враждебные действия Сирии против Турции

Сирийский президент Башар Асад выступил с опровержением враждебных действий Дамаска против Анкары и указал на исторические связи стран. Он рассказал об этом в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.
«Какое враждебное действие, большое или малое, Сирия совершила против Турции? Его нет. Есть сирийско-турецкие браки, есть семьи, есть жизненные общие интересы», — отметил Асад. Он подчеркнул, что из-за взаимного проникновения культур любые серьезные разногласия между странами нелогичны.
3 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что участие страны в боевых действиях в Сирии — это не личный выбор руководства страны, а воля народа. По его словам, цель турецкой армии — это элементы режима Асада.
Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».
Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.