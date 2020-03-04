В Италии закрыли все школы и вузы из-за коронавируса

Правительство Италии объявило о закрытии с 5 марта всех учебных учреждений в стране из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение было принято после встречи премьер-министра Джузеппе Конте с членами кабмина, пишет агентство ANSA.

Как сообщается, запрет на посещение школ и вузов будет действовать до середины марта. Кроме того, итальянцам предложат на 30 дней отказаться от рукопожатий и объятий, отменить встречи и конференции, а также спортивные мероприятия. Однако окончательное решение по этим пунктам еще не принято, пишет агентство.

Ранее 4 марта сообщалось, что чиновник из Евросоюза заразился коронавирусом. Незадолго до этого он вернулся из Италии.

В конце февраля россиянка Анастасия Смирдова, учащаяся в Милане, рассказала «Ленте.ру», что в городе многие университеты либо отменили занятия в целях безопасности, либо устроили онлайн-занятия.

В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В стране заразились уже 2,5 тысячи человек, из них 79 скончались. Больше заболевших умерло только в Иране — 92 человека при 2,9 тысячах инфицированных.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В общей сложности в мире новым им заразились свыше 94,2 тысячи человек. Из них 3,2 тысячи скончались, а более 51 тысячи — излечились. Помимо Китая случаи заболевания зафиксированы более чем в 70 странах мира.

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