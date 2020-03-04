Чиновник из Евросоюза заразился коронавирусом

Европейское оборонное агентство (ЕОА) заявило, что один из его сотрудников заразился коронавирусом. Это первый случай заболевания пневмонией COVID-19 у человека на высокой должности в Брюсселе, передает Euractiv.

Отмечается, что чиновник отменил все свои встречи вплоть до 13 марта по рекомендациям межведомственной медицинской комиссии ЕС.

Согласно анонимному источнику Euractiv, чиновник почувствовал себя плохо 29 февраля и сдал анализ на наличие вируса, который оказался положительным. Незадолго до этого сотрудник ЕОА вернулся из Италии.

После этого у него была встреча примерно с 30 официальными лицами из других учреждений Брюсселя. Источник утверждает, что некоторые участники встречи тоже почувствовали недомогание и сейчас проходят обследование.

По последним данным, в общей сложности в мире новым типом коронавируса заразились свыше 94,2 тысячи человек. Из них 3,2 тысячи скончались, а более 51 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира. Крупнейший очаг эпидемии в Европе — Италия, где вирусом заразилось более 2,5 тысячи человек.

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