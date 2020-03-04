Заявивший о поддельных подписях адвокат пояснил позицию после опровержения МОК

Адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде (CAS), заявил, что по-прежнему считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил документы с поддельными подписями информатора Григория Родченкова. Слова юриста приводит Sport24.

Панич пояснил, что позиция российской стороны остается неизменной несмотря на то, что МОК отказался признать факт фальсификации. Более того, в CAS поступило нотариально заверенное заявление Родченкова о том, что все его показания являются достоверными.

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«CAS принял все документы к рассмотрению, и арбитры должны отразить в своем решении, как они относятся к каждому представленному доказательству», — заявил Панич. Он подчеркнул, что речь идет о свидетельских показаниях Родченкова против биатлонисток — эти документы являются ключевыми в деле.

Зайцева, Вилухина и Романова были дисквалифицированы в 2017 году по решению МОК и лишены серебряной медали Олимпийских игр в Сочи-2014 в эстафете. Сейчас их апелляция рассматривается в CAS. Панич заявил, что МОК предоставил семь документов с поддельными подписями Родченкова, что подтвердила экспертиза.

Показания Родченкова являются ключевыми в деле спортсменок. О том, что МОК якобы согласился с тем, что его подписи были подделаны, агентство ТАСС сообщило 3 марта.

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