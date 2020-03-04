Мутко поможет застроить Ставрополье

Госкомпания «ДОМ.РФ», возглавляемая бывшим вице-премьером Виталием Мутко, поможет Ставропольскому краю в развитии строительства жилья и формирования комфортной городской среды. Компания заключила соответствующее соглашение с правительством региона, сообщает «Интерфакс».
Со стороны «ДОМ.РФ» документ подписал Мутко, со стороны краевого правительства — губернатор Владимир Владимиров. Они также обсудили вопросы сотрудничества в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
«Банк "ДОМ.РФ" готов предоставить региональным застройщикам проектное финансирование на выгодных условиях. Также мы планируем развивать наши ипотечные программы, и готовы оказать помощь в разрешении ситуации с проблемными объектами, с вовлечением в оборот федеральных земель», — заявил Мутко.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.