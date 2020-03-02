Российский рабочий поселок оснастят парком для памп-трека, велоспорта и воркаута

В рабочем поселке Бутурлино Нижегородской области в этом году благоустроят парк «Кетарша». В поселке уже прошли обсуждения дизайн-проекта, сообщает «Нижегородская правда».

Согласно проекту, парк будет разделен на две зоны и станет многофункциональным. В зоне тихого отдыха сделают прогулочные дорожки и установят лавочки, а в спортивной зоне оборудуют памп-трек, инфраструктуру для занятий скандинавской ходьбой, катанием на роликах и скейтбордах, а также для велоспорта. Кроме того, там будут площадки для воркаута.

«Жители, участвуя в обсуждениях и предлагая варианты изменения любимых мест отдыха, более бережно относятся к проделанной работе, берегут созданные площадки и зоны отдыха», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2020 году в регионе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году планируется благоустроить 131 общественное пространство. На это из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,2 миллиарда рублей.

В Бутурлино, согласно открытым данным, проживают менее семи тысяч человек.

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