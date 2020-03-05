Сотрудник московской кофейни выбросил вещи пенсионерки из-за запаха

Сотрудник одной из кофеен сети «Даблби» у Павелецкого вокзала в Москве выбросил вещи пожилой посетительницы, сказав, что сделал это из-за неприятного запаха. Об этом «Таким делам» рассказала очевидица Юлия Остапенко.

По ее словам, инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 марта. Пенсионерка зашла в заведение, попросила стакан горячей воды и зашла в туалет, оставив вещи в зале. Тогда бариста взял их и выбросил на улицу. Когда пожилая женщина вернулась и начала искать вещи, мужчина сказал, что «они воняют, как и вы». «При всем зале. Воды ей так и не дал», — отметила Остапенко.

Она уточнила, что посетительница говорила внятно, внешне не выглядела бездомной, ее одежда была «в относительном порядке». Собеседница издания уточнила, что в тот день у нее был насморк, поэтому запаха она могла не почувствовать.

В группе компаний «Даблби» встали на защиту работника. Там сообщили, что бариста действовал в рамках правил оказания услуг общественного питания, по которым заведение может само устанавливать правила поведения для посетителей, если они не противоречат российскому законодательству. Там добавили, что сотрудники заботятся о здоровье и правах гостей и «вынуждены просить людей в пачкающей одежде и с внешними проявлениями кожного заболевания покинуть помещение». В компании намерены разработать рекомендации работникам по работе с подобными случаями.

Ранее в Тюмени сотрудники «Макдональдс» попросили росгвардейцев выгнать бездомных, которые купили еду в заведении и сели за столик. В тот момент место было почти пустым, но в ресторане сказали, что от посетителей якобы были жалобы на неприятный запах.

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