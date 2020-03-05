Вечером в четверг, 5 марта, курс евро взлетел выше 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 20:00 европейская валюта торговалась на уровне 75,04 рубля. До этого такие показатели достигались в начале весны прошлого года. Доллар торгуется на уровне 67 рублей, прибавив 0,74 процента. Также снизился индекс Московской биржи — на момент публикации он потерял 1,63 процента.

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российские и зарубежные индексы переживали сильнейшее падение на фоне опасений из-за распространения коронавируса. В результате совокупная капитализация мирового рынка сократилась на 5 триллионов долларов.

Кроме того, за неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов.

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