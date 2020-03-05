На панике из-за коронавируса заработали 50 миллиардов долларов

За неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической фирмы S3 Partners сообщает Bloomberg.

Самыми прибыльными для тех, кто ставил на понижение, оказались акции американского автопроизводителя Tesla. На них «шортисты» получили 1,1 миллиарда долларов. Впрочем, это не позволило им отбить ранее понесенные потери на тех же акциях — за последний год роста Tesla они потеряли порядка девяти миллиардов.

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Если смотреть в процентном выражении, то наибольшую прибыль получили те, кто ставил на падение производителя природного газа Tellurian Inc. Они заработали 111 процентов прибыли, поскольку акции компании упали на 76 процентов.

В общей сложности индекс S&P 500 за это время упал на десять процентов. На этом фоне в сегмент ставок на падение пришли дополнительно 15 миллиардов долларов. Общий объем таких ставок вырос до 848 миллиардов.

В настоящее время волатильность на рынках остается по-прежнему очень высокой. Оптимизм инвесторам внушили резкое понижение базовой ставки Федеральной резервной системой США — с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента — и принятый Конгрессом закон о выделении на борьбу с коронавирусом 8,3 миллиарда долларов. После этого минувшие сутки закрылись ростом S&P 500 и Dow Jones на 4,4 и 4,5 процента соответственно.

Также влияние на рынок должны оказать результаты встречи ОПЕК+, которая состоится 6 марта с участием представителей России. В четверг участники ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но теперь общее решение зависит от позиции России, которая ранее, в начале февраля, отказывалась снизить добычу.

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