В Совбезе ООН Россию обвинили в кибератаке на Грузию

Великобритания, США и Эстония обвинили Россию в кибератаке на Грузию в октябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление в Совбезе ООН.

Эстонский постпред при ООН Свен Юргенсон заявил, что атаки были проведены ГРУ для того, чтобы посеять раздор и разрушить жизни простых граждан Грузии. По его мнению, они являются частью российской кампании против Грузии. Однако конкретных доказательств своих слов он не привел.

20 февраля американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что российская сторона в октябре 2019 года осуществила кибератаки на Грузию. Он уточнил, что из-за этого была нарушена работа правительства страны, нескольких частных веб-сайтов и двух крупных телевизионных станций. Такие же заявления сделали и представители грузинского правительства. На кибератаку якобы указывали результаты расследования, которое Тбилиси провел «вместе с другими партнерами».

Российская сторона отвергла все обвинения. В частности, замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не собиралась и не собирается вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

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