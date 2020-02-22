Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.

Дипломаты назвали обвинения в адрес России бездоказательными. «Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов. Главное для них — запустить сенсацию», — добавили в посольстве.

Там отметили, что в США и на Западе в целом предпочитают преподносить спекуляции, поддержанные достаточным числом союзников и партнеров, как истину в последней инстанции.

В заявлении также говорится, что Россия готова к диалогу по всем актуальным международным вопросам, в том числе по обеспечению информационной безопасности. «К сожалению, коллеги на предметные дискуссии не идут, подменяя профессиональную дипломатию "мегафонной"», — заключило посольство.

Ранее обвинения в кибератаках на Грузию отверг замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, Москва не собиралась и не собирается вмешиваться во внутренние дела другой страны.

20 февраля американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что российская сторона в октябре 2019 года осуществила кибератаки на Грузию. Он уточнил, что из-за этого была нарушена работа правительства страны, нескольких частных веб-сайтов и двух крупных телевизионных станций. Такие же заявления сделали и представители грузинского правительства. На кибератаку якобы указывали результаты расследования, которое Тбилиси провел «вместе с другими партнерами».

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