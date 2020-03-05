Украина осудила визит делегации из Италии в Крым

Министерство иностранных дел Украины осудило поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины визит делегации из Италии на полуостров назвали «откровенным нарушением законодательства», подрывающим суверенитет и территориальную целостность страны. Дипломаты заявили, что поездка была направлена «в угоду России-агрессору» и не соответствует политике ЕС.

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«Что касается отдельно позиции Италии, то во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявили в МИД, подчеркнув, что нарушителей украинского законодательства ждет «неизбежная» правовая ответственность.

4 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.

Ранее делегация из муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыла с официальным визитом в Крым. Визит продлится с 2 по 6 марта. В ходе переговоров итальянская и российская стороны выступили за туристический обмен между Крымом и Сицилией.

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