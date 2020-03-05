Названы любимые фильмы россиянок. Информация об этом появилась на сайте «Кино Mail.ru».

Отмечается, что в преддверии Международного женского дня проект изучил оценки своих пользовательниц и определил, какие картины получили большее число голосов и наиболее высокие оценки. Так, рейтинг возглавила мелодрама «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях. Следом за ней — французская картина «1+1». На третьем месте оказался «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

В первую десятку также вошли фильмы «Москва слезам не верит», «Титаник», «Любовь и голуби», «Грязные танцы», «Форрест Гамп», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Унесенные ветром».

Уточняется, что предпочтения россиянок отличались в зависимости от региона. Например, москвички, в отличие от жительниц других городов, чаще выбирали иностранные, а не советские картины. Таким образом, в их топ-5 не оказалось ни одного отечественного проекта, включая ленту «Москва слезам не верит».

В декабре был опубликован список любимых новогодних фильмов россиян. Его возглавила картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» На второй позиции оказалась голливудская кинолента «Один дома», снятая Крисом Коламбусом. Тройку замкнула еще одна работа Рязанова — комедия «Карнавальная ночь».

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