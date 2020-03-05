В Чечне оправдали нападение фанатов «Ахмата» на оголившихся болельщиков «Зенита»

Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев прокомментировал драку болельщиков «Ахмата» и «Зенита» во время матча 1/4 финала Кубка России в Грозном. Слова функционера приводит «Говорит Москва».

Тапаев подчеркнул, что прибывшие в Грозный болельщики должны понимать местные традиции. Он выразил мнение, что фанатские организации и Российский футбольный союз должны проводить разъяснительную работу, чтобы избежать таких инцидентов.

«Действительно, у нас не принято оголяться на людях и мужчинам, и женщинам», — добавил Тапаев.

4 марта во время матча местного «Ахмата» и петербургского «Зенита» болельщики грозненского клуба двинулись к секторам гостей после того, как фанаты «Зенита» оголили торсы. Эскалации конфликта помешали футболисты и служба безопасности стадиона.

«Зенит» одержал победу благодаря голу Юрия Жиркова в дополнительное время. В полуфинале Кубка России команда Сергея Семака встретится со «Спартаком». Красно-белые оказались сильнее ЦСКА, одержав победу со счетом 3:2.

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