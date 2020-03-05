Дисквалифицированная российская биатлонистка пожаловалась на ошибку суда

Дисквалифицированная российская биатлонистка Яна Романова в Instagram пожаловалась на ошибку, допущенную в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Романова поделилась подробностями дела Ольги Зайцевой. По ее словам, факт наличия в допинг-пробе спортсменки следов ДНК двух человек был снят на стадии досудебного разбирательства в CAS.
Также биатлонистка напомнила о фальшивых подписях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, поставленных на документах Международного олимпийского комитета (МОК). Она процитировала советский фильм «Кавказская пленница», посчитав, что «ошибки нужно смывать кровью».
Со 2 по 4 марта в CAS проходили заседания по делу Романовой, Зайцевой и Ольги Вилухиной. Суд рассматривал апелляцию россиянок, которые были пожизненно дисквалифицированы решением МОК и лишены серебряных медалей Игр в Сочи.
В ходе заседания адвокат биатлонисток Алексей Панич заявил, что подписи на письменных показаниях Родченкова являются фальшивыми. Он представил выводы британских и российских экспертов. CAS потребовал у МОК объяснений. 4 марта организация, по словам Панича, признала факт подделок. Позднее МОК опроверг высказывание адвоката, представив нотариально заверенный документ, подтверждающий показания Родченкова.