В список главных женщин века по версии Time вошли россиянки

Журнал Time запустил проект «100 женщин года». Они попросили известных художников создать обложки для выпусков начиная с 1920 года и поместить на них портреты влиятельных женщин, создав таким образом список главных женщин века. В него также вошли россиянки: на обложке 2012 года оказались участницы группы Pussy Riot. Об этом сообщается на сайте издания.

Всего было создано 89 новых обложек. 11 остались нетронутыми: именно столько женщин было признано человеком года за все время существования номинации. При этом на протяжении 72 лет Time выбирал «Мужчину года» (за некоторыми исключениями), название «Человек года» появилось только в 1999 году.

Отмечается, что некоторые из женщин года по версии Time занимали должности, которые в их время традиционно считались мужскими. Например, пятый премьер-министр Израиля Голда Меир и бывший президент Филиппин Корасон Акино. Однако большинство героинь обложек влияли на мир через активизм или искусство.

Так, среди «Женщин года» оказались писательница Вирджиния Вульф, художница Фрида Кало, актриса Мэрилин Монро, певица Билли Холидей, идеолог феминистского движения Симона де Бовуар.

В Time уверены, что их проект помогает понять, в каких областях женщины имели власть во времена неравенства. По словам бывшего главного редактора журнала Нэнси Гиббс, женщины владели мягкой силой задолго до того, как эта идея была осмыслена.

В 2019 году Time признал человеком года 16-летнюю шведскую экологическую активистку Грету Тунберг. В шорт-лист премии также вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, глава Facebook Марк Цукерберг, а также участники акций протеста в Гонконге.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!